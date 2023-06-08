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На Таврическом направлении за сутки уничтожили три роты оккупантов и вывели из строя 57 единиц вражеской техники. Видео

Анастасия Ковалева
War
2 минуты
6,4 т.
На Таврическом направлении за сутки уничтожили три роты оккупантов и вывели из строя 57 единиц вражеской техники. Видео

За последние 24 часа украинские военные провели 1522 огневых операций на Таврическом направлении. В результате этих действий было нейтрализовано и получило ранения приблизительно три роты российских войск.

Видео дня

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. Военный представитель отметил, что операции Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении протекают с большим успехом. Вражеские силы находятся в оборонительной позиции и предпринимают попытки противостоять нашим воинам (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Согласно сообщению Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии, действующие на Таврическом направлении, успешно выполнили 1522 огневых задач за последние 24 часа. Эти задачи включали контрбатарейную борьбу и стрельбу по плановым целям, выявленным ранее.

Украинские воины уничтожили 57 единиц военной техники противника, среди которых:

  • 12 танков;
  • 5 единиц БМП;
  • 3 ББМ;
  • 2 МТЛБ;
  • БТР;
  • гаубицу 2С19 "Мста-С";
  • самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация";
  • самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";
  • РЭБ "Поле-21";
  • РЛС "Зоопарк";
  • зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2";
  • БПЛА "Supercam";
  • БПЛА "Орлан - 10";
  • БПЛА "Zala";
  • 2 единицы БМ-21 "Град";
  • зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
  • самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".

"Также были уничтожены 5 складов с боеприпасами врага. Силы обороны продолжают уничтожать россиян", – добавляет Тарнавский.

На Таврическом направлении за сутки уничтожили три роты оккупантов и вывели из строя 57 единиц вражеской техники. Видео
Таврическое направление на карте войны

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня потери российской оккупационной армии на Таврическом направлении за убитыми и ранеными составили более роты военнослужащих. Также были уничтожены и повреждены 18 единиц вражеской военной техники.

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