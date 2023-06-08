На Таврическом направлении за сутки уничтожили три роты оккупантов и вывели из строя 57 единиц вражеской техники. Видео

За последние 24 часа украинские военные провели 1522 огневых операций на Таврическом направлении. В результате этих действий было нейтрализовано и получило ранения приблизительно три роты российских войск.

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Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. Военный представитель отметил, что операции Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении протекают с большим успехом. Вражеские силы находятся в оборонительной позиции и предпринимают попытки противостоять нашим воинам (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Согласно сообщению Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии, действующие на Таврическом направлении, успешно выполнили 1522 огневых задач за последние 24 часа. Эти задачи включали контрбатарейную борьбу и стрельбу по плановым целям, выявленным ранее.

Украинские воины уничтожили 57 единиц военной техники противника, среди которых:

12 танков;

5 единиц БМП;

3 ББМ;

2 МТЛБ;

БТР;

гаубицу 2С19 "Мста-С";

самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация";

самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";

РЭБ "Поле-21";

РЛС "Зоопарк";

зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2";

БПЛА "Supercam";

БПЛА "Орлан - 10";

БПЛА "Zala";

2 единицы БМ-21 "Град";

зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".

"Также были уничтожены 5 складов с боеприпасами врага. Силы обороны продолжают уничтожать россиян", – добавляет Тарнавский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня потери российской оккупационной армии на Таврическом направлении за убитыми и ранеными составили более роты военнослужащих. Также были уничтожены и повреждены 18 единиц вражеской военной техники.

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