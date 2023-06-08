На Таврическом направлении за сутки уничтожили три роты оккупантов и вывели из строя 57 единиц вражеской техники. Видео
За последние 24 часа украинские военные провели 1522 огневых операций на Таврическом направлении. В результате этих действий было нейтрализовано и получило ранения приблизительно три роты российских войск.
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. Военный представитель отметил, что операции Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении протекают с большим успехом. Вражеские силы находятся в оборонительной позиции и предпринимают попытки противостоять нашим воинам (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).
Согласно сообщению Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии, действующие на Таврическом направлении, успешно выполнили 1522 огневых задач за последние 24 часа. Эти задачи включали контрбатарейную борьбу и стрельбу по плановым целям, выявленным ранее.
Украинские воины уничтожили 57 единиц военной техники противника, среди которых:
- 12 танков;
- 5 единиц БМП;
- 3 ББМ;
- 2 МТЛБ;
- БТР;
- гаубицу 2С19 "Мста-С";
- самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация";
- самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";
- РЭБ "Поле-21";
- РЛС "Зоопарк";
- зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2";
- БПЛА "Supercam";
- БПЛА "Орлан - 10";
- БПЛА "Zala";
- 2 единицы БМ-21 "Град";
- зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
- самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".
"Также были уничтожены 5 складов с боеприпасами врага. Силы обороны продолжают уничтожать россиян", – добавляет Тарнавский.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня потери российской оккупационной армии на Таврическом направлении за убитыми и ранеными составили более роты военнослужащих. Также были уничтожены и повреждены 18 единиц вражеской военной техники.
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