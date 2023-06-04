Враг потерял на Таврическом направлении более роты оккупантов и 18 единиц техники, – Тарнавский

За сутки субботы, 3 июня, потери российской оккупационной армии на Таврическом направлении за убитыми и ранеными составили более роты военнослужащих. Также были уничтожены и повреждены 18 единиц вражеской военной техники.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. По его данным, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления выполнили 811 огневых задач (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов, четыре танка, две прицепные гаубицы 2А65 "Мста-Б", самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С", а также Р-330Ж "Житель", СВУ 9А317 "Бук-М2", БпЛА Zala и другую инженерную и автомобильную технику.

Отдельно командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" отметил 72-ю отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в течение предыдущих суток, 3 июня, Силы обороны Украины ликвидировали 470 военных армии РФ и уничтожили 73 единицы вражеского вооружения и техники. В общей сложности на 466-й день полномасштабной войны на украинской земле нашли свою смерть уже 209 940 российских захватчиков.

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