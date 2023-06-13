Число жертв обстрела Кривого Рога выросло до 10: в городе объявили день траура

Количество жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу выросло до 10 человек. Среда, 14 июня, в городе объявлена днем траура.

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Об этом по состоянию на 13:00 сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, один человек находится под завалами.

Еще 28 ранены, из них 12 – в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается.

В свою очередь руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что тела шестерых погибших достали из-под завалов склада частного предприятия. Там спасатели ищут еще одного человека.

Четыре человека погибли вследствие удара по пятиэтажке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Армия РФ в ночь на 13 июня нанесла удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, под обстрел попал многоквартирный дом. На местах прилетов вспыхнули пожары, 10 человек погибли и десятки пострадали.

–Среди жертв удара по Кривому Рогу – супруги, которым было всего по 22 года.

– В сеть попали кадры последствий прилета. Люди рассказали, как бежали из разрушенных квартир.

– Президент Украины Владимир Зеленский осудил очередной теракт РФ и заявил, что российским военным преступникам не будет прощения.

– Этой ночью также прозвучали взрывы в Днепре, в Харькове известно о двух прилетах, а вокруг Киева силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

– По данным Генштаба ВСУ, РФ атаковала Украину 14 крылатыми ракетами Х-101/555 и 4 "шахедами". ПВО уничтожила 10 ракет и один БПЛА. Утром во время повторной воздушной атаки была уничтожена еще одна крылатая ракета.