Войска РФ атаковали юг Украины БПЛА: сработала ПВО

Одесскую и Николаевскую области ночью 16 июня атаковали вражеские "Шахеды", им противостоят украинские силы противовоздушной обороны. Это произошло во время сигнала воздушной тревоги.

Видео дня

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram. На южном направлении зафиксировано движение нескольких ударных беспилотников типа "Shahed".

"Сейчас (сообщение опубликовано в 00:07 – ред.) "Шахеды" наблюдаются в Одесской и Николаевской областях. Работает противовоздушная оборона!", – говорится в сообщении.

Вечером 15 июня Воздушные силы сообщили, что на южном направлении зафиксировано движение нескольких ударных беспилотников типа "Shahed".

Напомним, что защитники неба ночью 15 июня отбили очередную атаку РФ на города Украины. Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну крылатую ракету, 20 дронов Shahed-136/131 и еще один разведывательный БПЛА врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью на 14 июня войска РФ выпустили по Украине 10 ракет и 10 дронов-камикадзе "Шахед". Защитники неба обезвредили 12 таких российских воздушных целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!