Силы ПВО уничтожили ночью два 'Шахеда', направленных на Днепропетровщину

Российские военные преступники ночью 18 июня пытались нанести удары беспилотниками по Днепропетровщине. Однако силы ПВО сбили в небе над регионом все вражеские дроны.

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В общем были зафиксированы две воздушные цели. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, речь идет о дронах-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

"Ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника-"Шахеда". Впрочем, наши защитники неба с воздушного командования "Восток" их уничтожили", – написал он.

Примечательно, что ночью о взрывах сообщали жители Кривого Рога в местных пабликах. На территории Днепропетровщины в воскресенье воздушная тревога длилась около часа – с 01:44 по 02:45.

Глава ОВА уточнил, что кроме двух "Шахедов", которые защитники сбили, больше вражеских атак на регион этой ночью не было зафиксировано.

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение 17 июня и ночью 18 июня наши защитники сбили два ударных вертолета и 12 беспилотников ВС РФ.

Речь идет о вертолетах Ка-52 "Аллигатор", ударных БПЛА типа Shahed и "Ланцет", а также разведывательных "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, Supercam.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 15 июня страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Было зафиксировано попадание трех вражеских крылатых ракет по промышленным объектам в Кривом Роге, где вспыхнули пожары и пострадал мужчина.

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