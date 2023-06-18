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Силы ПВО уничтожили ночью два "Шахеда", направленных на Днепропетровщину

Марина Лисничук
War
1 минута
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Силы ПВО уничтожили ночью два 'Шахеда', направленных на Днепропетровщину

Российские военные преступники ночью 18 июня пытались нанести удары беспилотниками по Днепропетровщине. Однако силы ПВО сбили в небе над регионом все вражеские дроны.

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В общем были зафиксированы две воздушные цели. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, речь идет о дронах-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

"Ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника-"Шахеда". Впрочем, наши защитники неба с воздушного командования "Восток" их уничтожили", – написал он.

Примечательно, что ночью о взрывах сообщали жители Кривого Рога в местных пабликах. На территории Днепропетровщины в воскресенье воздушная тревога длилась около часа – с 01:44 по 02:45.

Глава ОВА уточнил, что кроме двух "Шахедов", которые защитники сбили, больше вражеских атак на регион этой ночью не было зафиксировано.

Силы ПВО уничтожили ночью два "Шахеда", направленных на Днепропетровщину

По данным Воздушных сил ВСУ, в течение 17 июня и ночью 18 июня наши защитники сбили два ударных вертолета и 12 беспилотников ВС РФ.

Речь идет о вертолетах Ка-52 "Аллигатор", ударных БПЛА типа Shahed и "Ланцет", а также разведывательных "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, Supercam.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 15 июня страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Было зафиксировано попадание трех вражеских крылатых ракет по промышленным объектам в Кривом Роге, где вспыхнули пожары и пострадал мужчина.

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