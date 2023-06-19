Оккупанты запустили ракеты с Черного моря: в Одесской области прогремели взрывы, работала ПВО
Оккупационные войска России в ночь на понедельник, 19 июня, снова запустили по Украине ракеты. На юге страны была объявлена воздушная тревога, на Одесщине было слышно взрывы, работала ПВО.
Как сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские оккупанты запускали ракеты с Черного моря.
Вероятно, речь идет о ракетам типа "Калибр". Угроза была актуальна для Одесской и Николаевской областей. В Днепропетровской области было зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа (вероятно Shahed).
Около 2 часов ночи в ПС заявили, что в направлении Одессы летит ракета с Черного моря. В Одесской ОВА сообщили, что на юге работают силы ПВО, а в местных каналах писали, что было слышно звуки взрывов в Одессе и области.
"Страна-террорист атакует юг Украины. Силы нашей обороны работают. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и ни в коем случае не снимайте работу ПВО!" – говорится в сообщении ОВА.
В Воздушных силах позже отметили, что взрывы над Одессой – работа ПВО.
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России ночью 15 июня попытались атаковать дронами-камикадзе Shahed-136/131 в Одесскую область. Однако защитники украинского неба сработали отлично, обезвредив все 13 запущенных врагом "Шахедов".
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