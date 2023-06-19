Оккупанты ночью запустили по Одесщине четыре 'Калибра': все сбили силы ПВО

Страна-агрессор Россия ночью 19 июня пыталась атаковать ракетами Одесскую область. Из акватории Черного моря враг выпустил четыре "Калибра", но все их успешно уничтожили силы противовоздушной обороны Украины.

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Удары по региону не были допущены. Об этом рассказал глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесщина: ночная ракетная атака из акватории Черного моря. Военные подтверждают: все четыре "Калибра" уничтожены. Спасибо силам ПВО!" – отметил он.

Напомним, что в Одессе и области воздушная тревога ночью понедельника продолжалась с 01:59 до 02:47. В это время местные сообщали о звуках взрывов в регионе.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что российские оккупанты запускали крылатые ракеты с Черного моря. Угроза была актуальна для не только для Одесской, но и Николаевской областей. В то время как на Днепропетровщине было зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 14 июня российские оккупационные войска тоже атаковали Одессу крылатыми ракетами "Калибр". В результате обстрела три человека погибли и еще 13 получили ранения. Было попадание в склад, повреждены ЖК и бизнес-центр.

На следующую же ночь, 16 июня, войска РФ попытались атаковать Одесщину дронами типа Shahed. Однако защитники украинского неба сработали на отлично, обезвредив все 13 запущенных врагом "Шахедов".

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