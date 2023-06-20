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Контрнаступление идет по плану: Данилов призвал запастись терпением и верить в ВСУ

Ульяна Виноградова
War
1 минута
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Контрнаступление идет по плану: Данилов призвал запастись терпением и верить в ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по плану. Украинцев призывают запастись терпением и верить в Силы обороны.

Видео дня

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 Канала. Он сказал, что нужно ждать результатов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Контрнаступление идет по плану: Данилов призвал запастись терпением и верить в ВСУ

Данилов подчеркнул, что это не работа дней или недель. По его словам, много внимания было приковано к контрнаступлению ВСУ и многие ожидали мгновенных результатов. 

"Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план – знает ограниченный круг лиц", – сказал Данилов.

Контрнаступление идет по плану: Данилов призвал запастись терпением и верить в ВСУ

Он добавил, что украинские защитники придерживаются четкой тактики и разработанной стратегии. Нужно только время.

"Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы верим в то, что наше войско непобедимо. И так обязательно будет", – заявил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сообщил, что на части направлений на фронте наши воины двигаются вперед, на другой части – защищают позиции и противостоят штурмам оккупантов. В то же время Силы обороны за время контрнаступления еще не утратили ни одной позиции.

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