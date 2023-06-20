Контрнаступление идет по плану: Данилов призвал запастись терпением и верить в ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины идет по плану. Украинцев призывают запастись терпением и верить в Силы обороны.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 Канала. Он сказал, что нужно ждать результатов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Данилов подчеркнул, что это не работа дней или недель. По его словам, много внимания было приковано к контрнаступлению ВСУ и многие ожидали мгновенных результатов.

"Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план – знает ограниченный круг лиц", – сказал Данилов.

Он добавил, что украинские защитники придерживаются четкой тактики и разработанной стратегии. Нужно только время.

"Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы верим в то, что наше войско непобедимо. И так обязательно будет", – заявил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сообщил, что на части направлений на фронте наши воины двигаются вперед, на другой части – защищают позиции и противостоят штурмам оккупантов. В то же время Силы обороны за время контрнаступления еще не утратили ни одной позиции.

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