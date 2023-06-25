Возвращайтесь домой, чтобы не лежать в земле: воины ВСУ обратились к оккупантам под Бахмутом. Видео

Воины Вооруженных сил Украины в субботу, 24 июня, обратились к российским захватчикам на Бахмутском направлении. С помощью громкоговорителей их призывали возвращаться домой, пока они еще живы.

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Обращение также было опубликовано в Telegram-канале командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Там его сопроводили точным видеорядом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня наши воины на Бахмутском направлении посоветовали россиянам возвращаться домой, чтобы не повторить "подвиги" врагов из "вагнера", которые лежат в земле", – отметил Сырский.

Обращение к армии РФ было на русском языке. Российским солдатам, сержантам и офицерам напомнили, что от их решений зависит дальнейшее существование России и их самих.

"Опытные и хорошо оснащенные бойцы ЧВК "Вагнер" уже отдали свои жизни, наполняя кошельки трусливых генералов и политического руководства вашей страны...Теперь ваша очередь принимать решение: бесславно умереть на чужбине или вернуться домой, в объятия любящих вас семей", – говорили оккупантам.

Их призвали сделать правильный выбор и вернуться домой, пообещав, что ВСУ не будут наносить удары оружием НАТО во время отступления "второй армии мира".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 июня российские оккупанты совершили более десяти атак на позиции Сил обороны на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Учитывая, что ранее таких штурмов было более 30, можно говорить о снижении боевой активности захватчиков.

– Восточная группировка войск ВСУ 24 июня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что всюду есть продвижение вперед.

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