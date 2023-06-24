Военные РФ несколько снизили давление на позиции ВСУ: произошло около 10 боевых столкновений – Генштаб

По состоянию на 24 июня российские оккупанты совершили более десяти атак на позиции Сил обороны на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Учитывая, что прежде таких штурмов было более 30-ти, можно говорить о снижении боевой активности захватчиков, не исключая фактор вооруженного мятежа в России за последние сутки.

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Как доложили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав традиционную сводку на Facebook, в течение суток противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования "Калибр", 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 дрона типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и три ударных дрона "Shahed".

"Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог. В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети с телесными повреждениями средней степени тяжести, полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов, гражданские хозяйственные сооружения, другие объекты инфраструктуры и более 50 частных гражданских автомобилей", – сообщили наши военные.

Продолжаются отчаянные попытки захватчиков нанести ущерб и потери в тех районах Украины, до которых они могут физически достать ракетами и артиллерией. За сутки:

на Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области;

на Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Ивановском районе. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоалександровка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Уманское, Веселое, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в районе Марьинки. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Екатериновка, Богоявленка, Новомихайловка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Орехов, Новоданиловка, Роботино Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 40 населенных пунктов. Среди них: Новодаровка, Левадное, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области.

Армия захватчиков также продолжает обворовывать гражданское население на временно оккупированных территориях Украины. Так, в дачном кооперативе между населенными пунктами Луговка и Фабричное, российские военнослужащие массово угоняют имущество и личные вещи из домов местных жителей.

Однако украинские защитники дают мощный отпор врагу, противнику дорого дается его циничная и бессмысленная агрессия. Так, авиация ВСУ нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила зенитно-ракетный комплекс врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитный ракетный комплекс "Стрела", три района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и две станции РЭБ противника", – резюмировал Генштаб.

Напомним, что тем временем в России начался нешуточный военный переворот. К нему приглашают присоединяться оккупантов из территорий Украины под временной оккупацией.

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