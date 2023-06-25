Оккупанты сосредоточились на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, украинская авиация 6 раз ударила по врагу – Генштаб

В течение прошедших суток российские оккупационные войска сосредотачивали основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях фронта. Там произошло более 20 боевых столкновений.

Видео дня

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 25 июня. Отмечается, что на указанных направлениях враг безуспешно пытался проводить наступательные операции, а также наносил авиаудары.

Потери России в войне

В то же время захватчики продолжают нести на фронте непоправимые потери. В частности, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками был уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, состав боеприпасов, станцию РЭБ и 3 вражеских артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью 25 июня враг применил 6 зенитных управляемых ракет С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, в течение суток нанес 25 авиационных ударов, также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки, в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячка, Тимоновичи Черниговской области; Ходыно, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочково, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Ольховатка, Чугуновка, Григоровка, Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Раздолевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невскоое и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Григорьевки и Миньковки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди которых Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленый Гай, Затишье Гуляйполе Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Милово, Берислав, Казацкое, Львовое, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты пытаются вернуться на позиции на левом берегу Херсонщины, которые были затоплены после подрыва страной-агрессором Каховской ГЭС. Замедляет этот процесс необходимость разминирования территорий;

– оккупанты на Донецком направлении в очередной раз прибегли к использованию химических боеприпасов против воинов ВСУ. Оккупанты сбросили на украинские позиции аэрозольный боеприпас удушающего действия;

– спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты во время обстрелов применяли разные типа вооружения, в частности на Запорожье использовали ракеты С-300. Чтобы успешно реагировать на такой тип ракет, которые быстры и несут серьезную угрозу, Украине необходимы ракеты ATACMS.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!