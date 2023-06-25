Враг применил под Марьинкой запрещенное химическое оружие

Российские военные преступники на Донецком направлении в очередной раз прибегли к использованию химических боеприпасов против воинов ВСУ. Оккупанты сбросили на украинские позиции аэрозольный боеприпас удушающего действия.

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К счастью, в то время ветер дул как раз в сторону врага. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

По его словам, войска РФ сосредоточили штурмы на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 13 боевых столкновений, причем почти все приходятся на район города Марьинка.

Под сопротивлением ВСУ враг отошел. В то же время, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, он совершил более 440 обстрелов украинских позиций.

"Зафиксирован факт сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса – аэрозольного, удушающего действия. Ветер дул в сторону врага", – отметил Шершень.

Вероятно, речь идет о К-51 – ручной аэрозольной "слезоточивой" гранате нелетального действия. Она была разработана в 1970 годы в СССР, в частности для военных и специальных служб. Такая граната мощнее тех, которые используют для разгона демонстрантов.

Напомним: 27 февраля 2023 года страны G7 выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что любое использование Россией в войне против Украины химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Применение химических средств (в частности, веществ слезоточивого действия) для ведения войны запрещено Конвенцией о химическом оружии (ст. 1, п. 5) и Женевским протоколом 1925 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в ГУР МО Украины предупреждали, что войска РФ готовят очередную провокацию на оккупированной территории Запорожья, чтобы дискредитировать и сорвать контрнаступление ВСУ. Для этого захватчики хотели использовать химоружие, к тому же против своих же товарищей.

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