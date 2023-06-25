Оккупанты пытаются вернуться на позиции, которые занимали до подрыва Каховской ГЭС – ОК "Юг"

Российские оккупационные силы пытаются вернутся на позиции на левом берегу Херсонщины, которые были затоплены после подрыва страной-агрессором Каховской ГЭС. Замедляет этот процесс необходимость разминирования территорий.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" 25 июня заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Как отметила она, враг раньше сам минировал некоторые участки. Кроме того, большая вода разбросала минные заграждения, и теперь передвигаться там небезопасно.

"Сейчас, когда вода возвращается фактически в русло и даже отступает глубже в его пределах, враг пытается возвращаться на свои позиции. Для них это усложнено из-за того, что карта их минных полей изменилась существенно", – сказала Гуменюк.

Противнику приходится проводить разминирование перед тем, как возвращаться. "К тому же их работа осложняется распространением кишечных инфекций", – добавила она.

По ее словам, российским захватчикам на левом берегу сейчас "действительно сложно, потому что у них перебои с питьевой водой очень большие, а логистика сложная и не защищена". Подразделения, которые возвращаются, размещаются в антисанитарных условиях.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец ранее заявил, что убытки, которые были нанесены нашей стране подрывом оккупантами Каховской ГЭС, составляют более 1,5 млрд долларов, т.е. более 55 млрд гривен. И это лишь по самым первым оценкам – в перспективе размер ущерба может составить не десятки, а сотни миллиардов гривен.

– В ГУР сообщили, что Россия подорвала гидроэлектростанцию умышленно и не предупредила даже собственные войска, находившиеся на позициях на левом берегу Днепра.

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