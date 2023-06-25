Оккупированные Луганск и Донецк посетила "бавовна": поднялись столбы дыма. Фото и видео

В Луганске вечером в воскресенье, 25 июня, было слышно громкий взрыв. После этого жители временно оккупированного города видели в небе дым. Чуть позже о взрыве заявили в Донецке.

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Что известно о взрыве в Луганске

О "бавовне" местные Telegram-каналы начали сообщать около 16:00. После очевидцы начали делится фотографиями и видео дыма.

Один из источников писал, что задымление было видно где-то в микрорайоне Квартал Вавилова, ориентировочно у ресторана "Черный кот".

В чатах жители города спрашивали, является ли взрыв работой ПВО. Многие отмечали, что звук был очень громким, и предполагали, что это прилет.

Что известно о взрыве в Донецке

Примерно в 16:50 прокремлевская пропаганда начала публиковать сообщения, что в Донецке якобы был прилет в Киевском районе. Утверждается, что это случилось в районе парковки возле БЦ "Акула".

На месте инцидента также было видно дым. РосСМИ заявили, что в результате взрыва якобы погиб человек.

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 июня в Луганске тоже прогремели взрывы. Пропаганда пожаловалась, что Воздушные силы ВСУ запустили две ракеты Storm Shadow, переданные Украине британскими партнерами.

– Тогда в сети писали, что был по меньшей мере один прилет, как утверждали росСМИ – по новому асфальтобетонному заводу.

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