События на Бахмутском направлении стали триггером для 'бунта' Пригожина, – Череватый

Триггером для событий в России были события на Бахмутском направлении. Распри между военно-политическим руководством страны-террориста и основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным начались из-за уничтожения значительной части "вагнеровцев".

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Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Об этом он сказал в эфире проекта Радио Свобода "Свобода.Утро".

"Именно события на Бахмутском направлении были триггером для событий в России. Разбитый "Вагнер" возвращался в Россию. То, что он был разбит, вызвало трения между ним и военно-политическим руководством – в частности Герасимовым и Шойгу. Эти распри продолжились на территории России и привели к тем событиям", – объяснил Череватый.

Он указал, что в настоящее время захватчики деморализованы, у них нет мотивации. ВСУ, со своей стороны, используют это в своих целях.

Сейчас боевиков "Вагнера" на Бахмутском направлении нет, Пригожин их полностью вывел.

"При выходе они подполковника российской армии брали в плен, и попытка заминирования была. Между ними ("вагнеровцами" и российской армией. – Ред.) больших побратимских отношений нет, и смысла нет. Там есть другие ЧВК, меньшие", – резюмировал представитель Восточной группировки ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 июня Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию";

– однако уже вечером 24 июня Пригожин заявил, что его наемники "возвращаются в полевые лагеря". А в сети появились кадры, как "вагнеровцы" начали собирать свое оружие и технику.

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