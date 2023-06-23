Лагерь ЧВК 'Вагнер' атаковала армия РФ, Пригожин обещает месть: что происходит между оккупантами в России

В пятницу, 23 июня, в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате этого много "вагнеровцев" было ранено, также есть и погибшие.

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Об этом написали в одном из Telegram-каналов, связанных с ЧВК (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "Вагнеровцев" атаковали с вертолетов.

"Нанесен ракетный удар по лагерям ЧВК Вагнер. Много жертв. По информации бойцов-очевидцев удар был нанесен с тыловой стороны, то есть нанесен военными МО РФ", – сказано в сообщении в Telegram.

В минобороны РФ поспешили откреститься от этого удара по "вагнеровцам" и заявили о провокации.

"Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", – сказано в сообщении.

Владелец частной военной компании Евгений Пригожин уже пообещал отомстить российским войскам и их командованию – "следующий шаг за нами", сказал он. "Повар Путина" уже заявил о начале вооруженного конфликта с военным руководством РФ.

"Совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение: зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат, они забыли слово "справедливость", и мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожил сегодня наших парней, и десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу никого не оказывать сопротивление...Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат, и вернемся на фронт", – сказал Пригожин.

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Отметим, что в российских пабликах распространили скриншот переписки одного из оккупантов. По его словам, солдатам РФ было приказано "мочить вагнеров".

Также сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вместе с начальником российского генштаба Валерием Герасимовым якобы приехал в Ростов для того, чтобы разработать план задержания бойцов ЧВК "Вагнер".

Об этом позже сказал и Пригожин.

"Министр обороны специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК "Вагнер". Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов втемную, чтобы нас уничтожить", – заявил он.

Позже Пригожин заявил, что Шойгу спешно сбежал из Ростова.

"В 21:00 он бежал трусливо как баба. Чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты, чтобы уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена", – сказал владелец ЧВК.

Впоследствии у российских СМИ появилась информация о том, что Росгвардию и подразделения "Гром" МВД РФ подняли по тревоге, а Центр специального назначения ФСБ привели в полную боевую готовность.

"На Фрунзенской созывается военная коллегия: по центральным органам военного управления объявлен общий сбор", – писали пропагандисты. На Фрунзенской набережной в Москве расположено главное здание МО РФ.

Было также опубликовано заявление Национального антитеррористического комитета РФ: "В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия".

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

"Принимаются все необходимые меры", – заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Пригожин заявил, что написал заявления в Следственный комитет РФ на министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова. По его словам, оба эти генерала должны понести ответственность за "геноцид русского народа".

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