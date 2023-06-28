В Донецкой области продолжаются тяжелые бои, ВСУ отразили вражеские атаки на пяти направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло около 20 боевых столкновений. Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 28 июня. В то же время, российские террористы не прекращают терроризировать украинцев массированными атаками.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью оккупанты нанесли очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed. ПВО Сил обороны Украины шесть дронов-камикадзе были уничтожены.

Кроме того, в течение суток противник нанес 2 ракетных и 44 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Леоновка Черниговской области; Нововасильевка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное, Круглое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Колодязное, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздолевки. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области, а также Звановки и Выемки – Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Белой Горы и нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, там же нанес авиационный удар. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 10 населенных пунктов. В частности, пострадали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, в том числе Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Свободное Поле, Сторожево, Благодатное, Макаровка, Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное Запорожской области; Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Львовое, Ивановка, Приднепровское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Днепровское, Янтарное, Берегово, Томина Балка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Потери России в войне

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

Вдобавок подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ противника.

Также, по данным Генштаба, в ряде населенных пунктов временно захваченной территории Херсонской области, пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС, оккупанты начали проводить меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации из-за вспышки вирусных болезней.

Сообщается, что захватчики задействовали работников коммунальных служб для разбора завалов и сбора погибших в результате наводнения. По результатам поисково-восстановительных работ только 24-25 июня этого года было найдено более 60 тел. Чтобы скрыть реальное количество жертв, командование российских оккупационных войск решило похоронить погибших в братских могилах без забора образцов ДНК и установки каких-либо отметок на месте захоронения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что продвижение Сил обороны на Таврическом направлении продолжается. Украинские защитники имеют частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт;

– президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никаких опасений и прогнозов по превращению полномасштабной войны в затяжной конфликт не сбудется. Украина никогда не согласится на сценарий "замороженного" противостояния и нас в этом поддерживают наши международные партнеры и альянсы.

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