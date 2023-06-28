ВСУ продвигаются на Таврическом направлении, противник местами отступает. Карта

Продвижение Сил обороны на Таврическом направлении продолжается. У украинских защитников есть частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт.

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Об этом 28 июня заявил в Telegram украинский бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Враг продолжает несли существенные потери.

Так, в течение минувших суток наши ракетные войска и артиллерия на указанном участке фронта выполнили 1222 огневые задачи. Российские захватчики потеряли убитыми и ранеными почти три роты живой силы.

Кроме того, была уничтожена 21 единица военной техники противника. Это две ББМ, два разведывательных беспилотника "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и автомобильная техника.

Также наши воины прицельными ударами уничтожили пять складов боеприпасов оккупантов.

Добавим, что Таврическое направление охватывает линию фронта от Херсонской области до Авдеевки (Донецкая область).

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Алексей Резников недавно заявил, что в контрнаступательных действиях Украина еще не задействовала основные резервы войск, включая большинство бригад, подготовленных в западных странах и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО. При этом не все успехи Сил обороны оглашены публично.

– В The New York Times ранее утверждали, что в Вашингтоне высказывают беспокойство из-за якобы медленного темпа украинского контрнаступления, хотя публично призывают к терпению.

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