Зеленский заявил, что украинцы должны воспользоваться мятежом Пригожина, чтобы выгнать россиян

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неудачный мятеж, устроенный главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, очень ослабил страну-агрессор Россию. Этим фактом должны воспользоваться Силы обороны Украины, чтобы выгнать оккупантов с нашей земли.

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Об этом глава украинского государства сказал в интервью испанским СМИ в пятницу, 30 июня, передает издание RTVE. События в РФ и бунт вагнеровцев являются признаком слабости власти российского диктатора Владимира Путина.

"Мятеж и продвижение (по территории РФ. – Ред.) вагнеровцев означает, что страна слаба, и они (российские власти. – Ред) не контролируют сложные ситуации. Они не в курсе того, что происходит. Они не контролируют все это", – сказал Зеленский.

По мнению президента Украины, ситуация, связанная с неудачным бунтом Пригожина, – это возможность, которой должна воспользоваться украинская армия.

"Есть несколько Путинов с разными фамилиями. Ситуация очень слабая, и, исходя из этого, мы должны использовать ее, чтобы выгнать врага с нашей земли", – заявил он.

Ранее подполковник запаса, обозреватель по международной безопасности аналитического центра регионального сотрудничества, военный эксперт Владимир Гулима высказал мнение, что благодаря мятежу Пригожина украинская армия получила настоящий подарок, ведь с поля боя практически исчезли бойцы этой вооруженной группировки, которые были достаточно серьезным и коварным противником.

Накануне глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не будет принимать участия в боевых действиях на территории нашей страны.

После неудачного мятежа главаря "Вагнера" Евгения Пригожина пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что с наемниками были достигнуты договоренности, согласно которым уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Позже росСМИ сообщили, что дело против Пригожина не закрыто.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вагнер" продолжает активно набирать боевиков по всей территории РФ с целью использования их в войне с Украиной. Эта практика используется и дальше, несмотря на недавнюю неудачную попытку мятежа.