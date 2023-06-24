Уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь: Песков рассказал подробности "договорняка"
После ситуации с "военным переворотом в РФ" уголовного дела на руководителя ЧВК "Вагнер" не будет. "Повару Путина" придется покинуть Россию и поехать в Беларусь.
Об этом сообщают росСМИ. Дальнейший род деятельности Пригожина пока остается неизвестным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков заявил, что бойцы из ЧВК "Вагнер", которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию. Более того, "вагнеровцам" предлагается подписать контракт с министерством обороны РФ.
"Сегодняшняя ситуация ни в коем случае не повлияет на ход СВО, бойцы успешно отражают контрнаступление, операция будет продолжена", – добавил Песков.
Он добавил, что именно президент Беларуси Александр Лукашенко предложил свое посредничество для решения конфликта.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".
Против Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к мятежу, а ФСБ потребовала от "вагнеровцев" задержать Пригожина.
Ночью стало известно, что в Москве и Ростовской области объявлен план "Крепость": силовики ищут Пригожина и "вагнеровцев".
Однако, российские наемники из ЧВК "Вагнер" так и не добрались до вожделенной Москвы по приказу своего владельца Евгения Пригожина, чтобы "спросить с Кремля за беспредел". Проведя переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко "повар Путина" развернул свою частную армию и отправился в полевые лагеря под Украину.
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