Уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь: Песков рассказал подробности 'договорняка'

После ситуации с "военным переворотом в РФ" уголовного дела на руководителя ЧВК "Вагнер" не будет. "Повару Путина" придется покинуть Россию и поехать в Беларусь.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. Дальнейший род деятельности Пригожина пока остается неизвестным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков заявил, что бойцы из ЧВК "Вагнер", которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию. Более того, "вагнеровцам" предлагается подписать контракт с министерством обороны РФ.

"Сегодняшняя ситуация ни в коем случае не повлияет на ход СВО, бойцы успешно отражают контрнаступление, операция будет продолжена", – добавил Песков.

Он добавил, что именно президент Беларуси Александр Лукашенко предложил свое посредничество для решения конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

Против Пригожина возбудили уголовное дело о призывах к мятежу, а ФСБ потребовала от "вагнеровцев" задержать Пригожина.

Ночью стало известно, что в Москве и Ростовской области объявлен план "Крепость": силовики ищут Пригожина и "вагнеровцев".

Однако, российские наемники из ЧВК "Вагнер" так и не добрались до вожделенной Москвы по приказу своего владельца Евгения Пригожина, чтобы "спросить с Кремля за беспредел". Проведя переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко "повар Путина" развернул свою частную армию и отправился в полевые лагеря под Украину.