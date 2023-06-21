Украина может прорвать российскую оборону и до конца лета дойти до Крыма: генерал Ходжес рассказал, что для этого нужно

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что Силы обороны Украины смогут прорвать линии обороны российских оккупантов и дойти до Крыма уже к концу этого лета. Для этого страны Запада должны расширить военную помощь Киеву.

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Об этом Ходжес сказал американскому изданию Newsweek. Он призвал администрацию президента США Джо Байдена продемонстрировать свою приверженность и предоставить Украине современное оружие, необходимое для победы.

В частности, речь идет о дальнобойных ракетах MGM-140 ATACMS и беспилотниках General Atomics MQ-1C Grey Eagle. Отметим, что в США администрацию Байдена призывают начать поставки ракет ATACMS для украинской армии. Для этого комитет иностранных дел Палаты представителей США рассмотрел и поддержал двухпартийную резолюцию H.Res. 488.

"Мое главное замечание все еще состоит в том, что если бы Соединенные Штаты обеспечили то, что нужно Украине, то Украина могла бы фактически освободить Крым до конца этого лета", – отметил Ходжес.

Он также прокомментировал обеспокоенность медленными темпами продвижения украинских войск. По словам генерала, сейчас еще слишком рано оценивать какие-либо успехи или неудачи в украинском контрнаступлении. Операция Сил обороны продолжается, а Ходжес остается оптимистом относительно перспектив Киева.

Кроме того, он говорит, что большинство формирований ВСУ, вооруженных тяжелой бронетехникой, еще не вступили в бой.

"В какой-то момент произойдет прорыв...Но для этого им нужно высокоточное оружие большой дальности. Ключевая задача – заставить Черноморский флот выйти из Севастополя, что произошло бы, если бы Украина смогла применить ATACMS. Эти корабли не могли бы просто так стоять, все объекты были бы уничтожены. Также и авиабаза в Саках, и другие объекты", – говорит генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что если Украине под давлением Запада придется соглашаться на какой-либо результат, при котором Россия сохраняет за собой Крым, то через два года можно будет ждать начала новой войны.

"Россияне будут ждать, пока мы потеряем интерес. Они смогут атаковать из Крыма, Украина никогда не сможет восстановить свою экономику, потому что российский флот будет блокировать Азовское море, а также Одессу и Николаев", – объяснил Ходжес.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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