Россия готовится к обороне Крыма: разведка Британии назвала главные страхи Кремля
В последние недели войска России продолжили в усиленном режиме строительство оборонительных рубежей в глубоком тылу на захваченных территориях Украины, в особенности на подступах к Крыму. Сохранение контроля над полуостровом Москва, как и раньше, считает своим главным политическим приоритетом.
Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 21 июня. "На юге Украины продолжаются ожесточенные бои. Однако в последние недели Россия продолжала прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей в глубоком тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму", – говорится в отчете.
По словам британских разведчиков, речь идет, в частности, об обширной полосе обороны протяженностью 9 км на 3,5 км севернее города Армянск, на узком сухопутном мосту, соединяющем Крым с Херсонской областью.
"Эти тщательно продуманные средства обороны подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым. Россия по-прежнему считает сохранение контроля над полуостровом своим главным политическим приоритетом", – говорится в сводке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В ночь на среду, 21 июня, прогремел взрыв на железной дороге в районе оккупированной Феодосии, в связи с чем движение поездов было остановлено. Оккупационный "глава" Крыма Аксенов призвал крымчан к спокойствию.
– 19 июня в Симферополе взорвалось автомобиль с помощником "вице-премьера" оккупированной территории Запорожской области Владимира Епифанова. Епифанов, его секретарь и охранник получили сильные ожоги.
– Глава Минобороны Украины Алексей Резников уверен, что следующий свой день рождения он отметит в освобожденном Крыму.
– Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал оккупантов скорее сбегать по Крымскому мосту в РФ. По его словам, освобождение полуострова теперь – только вопрос времени.
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