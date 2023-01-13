Уже пять стран готовы передать ВСУ танки Leopard: Кулеба рассказал, сколько нужно Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уже пять государств готовы передать нашей стране танки Leopard. Три из них пока официально это не озвучивают, потому что ждут поддержки со стороны Германии.

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Об этом Кулеба сказал в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком, опубликованном в Instagram. Напомним, о готовности передать Украине Leopard уже заявили Польша и Финляндия.

"Я знаю еще по крайней мере 3 страны, которые готовы это сделать, но пока не говорят, потому что ждут поддержки Германии. Поэтому уже пять стран, которые готовы передавать, но ждут окончательное решение вопросов с Германией", – отметил министр.

Он также сказал, сколько Leopard нужно Украине – наше государство намерено собрать из них танковую бригаду. "Это для начала", – подчеркнул Кулеба.

"Почему "Леопард"? Потому что это танк, который производился в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду", – говорит глава МИД.

Напомним, по данным Bloomberg, Германия примет решение о поставках боевых танков Leopard Украине на следующей неделе и объявит его на саммите в Рамштайне. Пока неизвестно, позволит ли ФРГ только другим странам поставлять "Леопарды" Украине, или и сама их предоставит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским гарантом Владимиром Зеленским во Львове 12 января заявил, что Польша готова передать Украине роту танков Leopard. Снабжение их состоится в рамках международной коалиции.

– В то же время Дуда подчеркнул, что рота танков Leopard, которую Варшава передаст Украине, – это небольшая и даже символическая помощь. Однако если тяжелую бронетехнику передаст целый ряд стран, то удастся создать большое танковое подразделение.

– Финляндия также заявила, что передаст Украине танки Leopard при условии, что будет создана международная коалиция.

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