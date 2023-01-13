Германия планирует объявить решение о танках Leopard для Украины на саммите в Рамштайне – Bloomberg

Германия примет решение о поставках боевых танков Leopard Украине на следующей неделе и объявит его на саммите в Рамштайне. Пока неизвестно, позволит ли ФРГ другим странам поставлять "Леопарды" Украине, или же предоставит их сама.

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Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на информацию чиновников, знакомых с планами правительства. По их словам, поскольку увеличилось количество призывов к Берлину предоставить эту технику Киеву, Германия, скорее всего, решит поставить Leopards.

Собеседники издания утверждают, что Берлин примет решение еще до встречи министров обороны стран-союзников на американской авиабазе в Рамштайне 20 января. Министр обороны США Ллойд Остин и его немецкая коллега Кристин Ламбрехт встретятся в Берлине накануне.

А уже на встрече в Рамштайне Ламбрехт объявит решение.

По состоянию на сегодняшний день Берлин еще не принял конкретного решения, но, по словам другого европейского чиновника, растет давление на Германию в вопросе предоставления тяжелых танков.

В частности, усиливается давление на канцлера Олафа Шольца, и уже есть признаки того, что он, вероятно, будет готов разрешить таким странам, как Польша и Финляндия, реэкспортировать свои собственные танки Leopard в Украину, для чего нужно согласие Берлина.

"Германия не должна мешать, когда другие страны решают поддержать Украину, вне зависимости от того, какое решение примет сама Германия", — заявил в четверг, 12 января, вице-канцлер Роберт Хабек по запросу Польши поставить "Леопарды" Украине.

Министр юстиции Марко Бушман также заявил в интервью в пятницу, 13 января, что поставки танков Leopard "не должны быть табу".

До сих пор непонятно, позволит ли Германия другим странам присылать танки, или же и сама будет поставлять их Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским гарантом Владимиром Зеленским во Львове 12 января заявил, что Польша готова передать Украине роту танков Leopard. Их поставка состоится в рамках международной коалиции.

В то же время Анджей Дуда подчеркнул, что рота танков Leopard, которую Варшава передаст Украине, – это небольшая и даже символическая помощь. Однако если тяжелую бронетехнику передаст целый ряд стран, то удастся создать крупное танковое подразделение.

В британском правительстве уже подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

Финляндия также заявила, что передаст Украине танки Leopard при условии, что будет создана международная коалиция.

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