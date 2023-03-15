Швеция передаст Украине 10 танков Leopard, Норвегия – две системы ПВО NASAMS: Пентагон о "Рамштайне-10"

Завершилась десятая юбилейная встреча западных союзников Украины в формате Рамштайн. По итогам встречи Швеция предоставит Украине 10 танков Leopard, а Норвегия – две системы ПВО NASAMS.

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Об этом на брифинге по итогам встречи сообщили министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Они также подтвердили желание и дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"Союзники из 51 страны подтвердили желание и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, Швеция предоставит Украине 10 танков Leopard и ключевые компоненты ПВО. Норвегия предоставит 2 системы ПВО NASAMS", – говорится в официальном заявлении.

Ллойд Остин также добавил, что обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу падение американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. Он сказал российскому министру, что США будут и дальше летать там, где разрешают международные законы.

Также Остин заявил, что Россия вынуждена полагаться на Иран и Северную Корею, потому что у нее "заканчиваются возможности и заканчиваются друзья".

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Напомним, 15 октября прошла десятая юбилейная встреча представителей 51 страны, составляющих международную коалицию по военной поддержке Украины. В этот раз министры обороны стран-партнеров нашего государства собрались в формате онлайн. Очная встреча предварительно планируется на апрель.

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