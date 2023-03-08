Миллион снарядов и не только: Резников рассказал, какая военная помощь нужна Украине

Украина надеется получить больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов. В министерстве обороны нашей страны поддерживают инициативу коллег из Эстонии о необходимости поставок 1 млн 155-мм артснарядов.

Видео дня

Об этом в Стокгольме (Швеция) 8 марта перед началом неформальной встречи глав МО государств Евросоюза заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Его цитирует "Укринформ".

"Мы обсудим с нашими друзьями и партнерами, с министрами обороны ЕС наши приоритеты. Приоритетом номер один являются системы ПВО, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура [министра обороны Эстонии] о поставках 1 млн снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм", – сказал Резников.

Помимо этого, ВСУ необходимы БМП и танки – чтобы создать бронированный кулак для контрнаступления.

Когда Резникова попросили прокомментировать замедление военной помощи от Европейского Союза через бюрократические процедуры, он сказал, что как юрист считает важным соблюдение всех правовых процедур и правил, но при этом должно учитываться, что в военное время именно скорость играет решающую роль.

"Как [генсекретарь НАТО] Йенс Столтенберг сказал нам в Брюсселе во время прошедшей встречи в формате "Рамштайн", время сохраняет жизнь. Именно поэтому нам нужно двигаться вперед так быстро, как это возможно", – ответил украинский министр.

Напомним, что неформальная встреча министров обороны ЕС назначена на 7-8 марта. Ключевая тема для обсуждения – поддержка наших Сил обороны на фоне полномасштабной войны, развязанной Россией. EUMAM Ukraine

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военно-политическое руководство Украины просило у стран Европейского Союза поставлять ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов, заявило ранее издание Financial Times.

– ЕС предложит новый план обеспечения Украины боеприпасами, состоящий из трех частей. Первой частью этого плана может стать немедленная передача Украине боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!