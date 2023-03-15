Девять стран обязались передать Украине более 150 танков Leopard, – глава Пентагона

Девять стран обязались передать Украине более 150 танков Leopard. "Танковая" коалиция продолжает расти.

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Об этом 15 марта заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая 10-ю встречу Контактной группы в формате "Рамштайн". Заседание проходит онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Коалиция стран, пообещавшая предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 единиц", – сказал глава Пентагона.

Он добавил, что также продолжает расти количество стран, предоставляющих Украине средства противовоздушной обороны.

"Эта контактная группа всегда стремится помогать Вооруженным силам Украины получать то, что им нужно, когда им это нужно", – сказал Остин.

При этом глава минобороны США прокомментировал инцидент с беспилотником над Черным морем. В частности, он призвал Россию быть "профессиональной" и заявил, что США будут "продолжать летать и действовать" в соответствии с международным правом.

"Этот опасный эпизод является частью модели агрессивных, рискованных и опасных действий в международном воздушном пространстве... Не заблуждайтесь, США будут продолжать совершать полеты и работать там, где это разрешено международным правом. И Россия обязана действовать безопасно и профессионально", – сказал министр.

Как известно, большинство договоренностей "Рамштайна" заключаются за закрытыми дверями, о них становится известно гораздо позже. Однако из-за сбития американского БПЛА повестка дня может измениться, и этот инцидент может сыграть в пользу Украины, отметил главный редактор издания Defence Express Олег Катков в эфире "Суспільного".

Эксперт предположил, что у США есть все средства для того, чтобы не допустить попадания критических компонентов в руки Москвы – беспилотник может быть оборудован специальными взрывными устройствами.

По словам Каткова, если на "Рамштайне" и будут говорить о самолетах, то речь пойдет о передаче Украине польских и словацких МиГ-29, о чем уже шла речь. Эти самолеты новее тех, которые эксплуатируют ВСУ, поскольку прошли "неплохую модернизацию в 2000-е годы".

Предоставление модернизированных истребителей будет "более чем сильным усилением ВСУ", сказал Катков. Он предполагает, что МиГи передадут в течение 4-6 недель, как заявлял премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него вошли дополнительные снаряды GMLRS для HIMARS, боеприпасы для БМП Bradley и мостоукладчики.

– 14 марта истребитель РФ столкнулся с БПЛА MQ-9 США над Черным морем. Как заявили в Европейском командовании ВС США, два Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный перехват". Один из истребителей повредил MQ-9, вследствие чего США пришлось посадить его в нейтральных водах Черного моря.

– Генерал США Джеймс Хекер назвал поступок россиян "опасным и непрофессиональным".

– В Турции заявили, что могут открыть Босфор для США, чтобы те смогли забрать сбитый MQ-9 Reaper.

– Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва попытается заполучить обломки американского БПЛА. Он также выдал, что эта ситуация якобы подтвердила "непосредственное участие США в боевых действиях" в Украине.