Еще больше боеприпасов для HIMARS, гаубиц и БМП Bradley: США объявили новый пакет помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки 3 марта объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него войдут дополнительные управляемые реактивные снаряды залпового огня GMLRS для пусковых установок HIMARS, боеприпасы для боевых машин Bradley и мостоукладчики.

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Общий объем нового пакета составит около 400 миллионов долларов. Соответствующее сообщение также появилось на сайте Госдепа США.

"На этой неделе, когда агрессивная война России против Украины продолжается с большими потерями, мы вновь вспоминаем о безграничном мужестве и непоколебимой решимости народа Украины, а также о решительной поддержке Украины международным сообществом", – цитирует пресс-служба заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

Он отметил, что этот пакет стал 33-м и предусматривает выделение очередных 400 млн долларов на военную помощь Украине.

"Этот пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, мостоукладчиков для бронетранспортеров, боеприпасы и оборудование для сноса, а также другое техническое обслуживание, обучение, и поддержка", – заявил Блинкен.

По словам госсекретаря США, сейчас Украину поддерживают свыше 50 стран свободного мира – и они будут делать это до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против независимого и суверенного Украинского государства.

"Соединенные Штаты также продолжают сплачивать мир в поддержку Украины. Мы видели невероятную приверженность со стороны наших союзников и партнеров. Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились в знак солидарности с Украиной, чтобы оказать поддержку в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Только Россия могла сегодня закончить войну. Пока этого не сделает Россия, сколько потребуется, мы будем стоять единым фронтом с Украиной и укреплять ее вооруженные силы на поле боя, чтобы Украина занимала максимально сильную позицию за столом переговоров", – подчеркнул Блинкен.

Также о выделении новой помощи Украине сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

"США объявили новый пакет вооружений для Украины на сумму $400 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS, гаубиц и Брэдли, бронированные мостоукладчики, взрывное снаряжение, а также финансы на поддержку, обучение и обслуживание", – отметил журналист.

Ярыш добавил, что особенно интересными в новом пакете считает бронированные мостоукладчики AVLB для переправки тяжелой техники через реки и другие препятствия.

О планах Вашингтона выделить новый пакет помощи Украине, состоящий преимущественно из боеприпасов, накануне, 2 марта, сообщало издание Reuters со ссылкой на собственные источники. Также журналисты заявили, что помощь украинской армии станет главной темой встречи президента США Джо Байдена и федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 3 марта.

Издание также писало, что для финансирования этого пакета был избран механизм Presidential Drawdown Authority, предусматривающий право американского президента в рамках своих полномочий санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Также о планах о выделении нового пакета военной помощи Украине в ходе брифинга заявлял официальный представитель Белого дома Джон Кирби, однако он не привел детали относительно его масштабов, отметив, что подробная информацию будет обнародована "в ближайшее время".

Напомним, ранее США предупредили союзников о возможном введении санкций против Китая в случае передачи военной помощи России.

Какие санкции может ввести Вашингтон, пока неизвестно. Официально и Белый дом, и министерство финансов США отказались от комментариев по этому поводу.

США и их союзники в течение последних недель заявляли, что Китай рассматривает возможность предоставления оружия России. Президент США Джо Байден заявил, что если китайское правительство все же решит оказывать военную помощь России, то столкнется с жесткими санкциями. По словам американского президента, Пекин должен задуматься над тем, как защитить свои интересы, прежде всего, экономику, что невозможно в условиях поддержки агрессора и террориста.

Китай намерения оказывать военную помощь России отрицает.