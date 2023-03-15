Внушает оптимизм: Резников рассказал о результатах ''Рамштайна-10'' для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что очередная, уже десятая, встреча в формате "Рамштайн", принесет позитивные новости для Украины. По ее результатам, наша армия получит усиление ПВО, боезапаса, тренировки и формирования "бронированного кулака".

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Об этом чиновник написал в своем Twitter. Он выразил благодарность за поддержку министру обороны США Ллойду Остину.

"Ramstein-10 внушает оптимизм: усиление ПВО, боезапас, тренировку и формирование "бронированного кулака". Спасибо, Ллойд Остин, за ваше выдающееся лидерство и друзьям из антикремлевской коалиции за вашу готовность стоять с Украиной до нашей победы", – написал Резников.

Напомним: накануне Резников сообщил, что десятое заседание "Рамштайна" состоится 15 марта. Перед юбилейным заседанием доноров военной помощи нашей стране вместе с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайсой Оллонгрен министр посетил Николаевщину и Одесщину.

Также накануне предстоящей встречи в формате "Рамштайн" Алексей Резников пообщался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министр сообщил, что обменялся с американским коллегой "мыслями о нашем сотрудничестве" и "сверили заметки" о путях украинского государства к победе над страной-агрессором Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– открывая 10-ю встречу Контактной группы в формате "Рамштайн", глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран обязались передать Украине более 150 танков Leopard. "Танковая" коалиция продолжает расти;

– также Остин выразил убеждение, что ныне борьба Украины за свою свободу вступила в решающую фазу. Поэтому важно, чтобы решительность и единство сохраняли не только украинцы, противостоящие агрессии России, но и коалиция стран-партнеров нашего государства, которые помогают украинскому народу преодолеть агрессора.

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