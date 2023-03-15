Резников анонсировал десятую встречу в формате ''Рамштайн'' уже в среду

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в среду, 15 марта. Это будет десятое, юбилейное заседание доноров военной помощи в нашей стране.

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Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во вторник, 14 марта, на своей Facebook-странице.

По словам министра, накануне очередного "Рамштайна" он с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайсой Оллонгрен посетил Николаевщину и Одесщину. У министра была возможность увидеть своими глазами разрушенные университеты, школы, дома – убедительное доказательство преступлений России против украинского народа.

"Мы также обсудили важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится уже завтра, 15 марта", – написал Резников.

Напомним, накануне предстоящей встречи в формате "Рамштайн" Алексей Резников пообщался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Министр сообщил, что обменялся с американским коллегой "мыслями о нашем сотрудничестве" и "сверили заметки" о путях украинского государства к победе над страной-агрессором Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед началом неформальной встречи глав минобороны государств Евросоюза Резников сказал, что Украина надеется получить больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов. В министерстве обороны нашей страны поддерживают инициативу коллег из Эстонии о необходимости поставки 1 млн 155-мм артснарядов.

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