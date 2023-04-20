Залужный перед 'Рамштайном-11' провел разговор с командующим НАТО Каволи: обсудили потребности ВСУ и ситуацию на фронте

Накануне очередной встречи в формате "Рамштайн", которая состоится в Германии 21 апреля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи. Они обсудили приоритетные потребности украинской армии в вооружении, технике и боеприпасах.

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Также Залужный рассказал Каволи об оперативной ситуации на фронте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В преддверии очередного заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обсудили приоритетные для Украины направления по вооружению, технике и боеприпасам. Проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте", – отметил Залужный.

Он сообщил, что диалог с западными партнерами продолжается.

"Договорились в дальнейшем продолжать диалог и активно взаимодействовать. Благодарен за устойчивую поддержку и помощь. Украине нужна победа", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что 11-я встреча в формате "Рамштайн" состоится 21 апреля в офлайн-формате. По словам главы оборонного ведомства, приоритеты для Украины останутся неизменными. Это системы ПВО, боевые самолеты, бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155-го калибра.

Глава ведомства добавил, что полученные системы ПВО Patriots, IRIS-T, NASAMS, а также истребители МиГ-29 помогут Украине в защите неба, однако нам нужны западные истребители.