Возле Бахмута продолжаются сверхтяжелые бои: опубликованы спутниковые снимки

Вблизи Бахмута на Донетчине продолжаются тяжелые бои между российскими захватчиками и Силами обороны Украины. Россияне постоянно пытаются атаковать и обстреливают позиции ВСУ, однако в целом не добиваются значительных успехов.

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Из-за непрерывных обстрелов земля в этой местности усеяна воронками от снарядов, что хорошо видно на спутниковых снимках. Эти кадры в Twitter опубликовал Эмиль Кастехельми, специальный редактор и военный эксперт финского издания Iltalehde (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Основной причиной статического состояния являются большие укрепления, выкопанные украинцами. Они были хорошо подготовлены к обороне от россиян и удерживали свои позиции даже в самых трудных условиях, даже дольше, чем я ожидал сначала", – отметил он.

По его словам, на Бахмутском направлении российские захватчики наступают со всех сторон, а Украина в это время проводит небольшие контратаки внутри города и в близлежащих районах.

Основные бои проходят возле дороги на Хромово. Именно на этом участке фронта РФ сосредоточила огонь своей артиллерии – земля там почернела от обстрелов. На фото видно, что окопы ВСУ повреждены, однако, по словам эксперта, они выглядят еще пригодными для использования.

Кастехельми добавил, что дорогой на Хромово украинцы не пользуются уже несколько недель, так как она стала слишком опасной – на спутниковых снимках можно увидеть сожженные авто, которые стоят на обочине.

"Эта битва еще раз показывает, что окопы имеют значение. Сейчас Украина использует их для отражения российских атак, но будет трудно, когда Украине нужно будет пробивать российские укрепления на нескольких направлениях во время весеннего наступления. HIMARS не является ответом на этот вопрос", – подчеркнул Кастехельми.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бахмут остается местом самых ожесточенных боев с оккупантами. Россия, не задумываясь о последствиях, громит жилые дома, уничтожает инфраструктуру, ведет атаку, используя минометы и артиллерию.

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