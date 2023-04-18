Бои за Бахмут переместились в центр города, оккупантов и воинов ВСУ кое-где разделяют считаные метры. Видео

В непокоренном украинском Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные уличные бои. Защитников Украины и российских оккупантов кое-где разделяют считанные метры.

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Видео боя, во время которого бойцы эвакуировали своего раненого товарища, опубликовали в Telegram Государственной пограничной службы. Там заверили, что никаких признаков "снарядного голода", на который ранее жаловались в ЧВК "Вагнер", в городе не наблюдается, а военные отмечают изменения среди личного состава врага (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В ГПСУ отметили, что вместе с другими силами обороны Украины в Бахмуте также работают пограничники, которые охотятся за вражеской авиацией, "поздравляют" российских военных с последним снегом и спасают побратимов.

Напомним: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что войска РФ ведут наступление на нескольких направлениях одновременно, но на большинстве их действия безуспешны. По большей части оккупанты сосредоточены на взятии Бахмута любой ценой – они теряют живую силу в боях за город, но в то же время продолжают превращать его в руины.

"Бои за Бахмут продолжаются. Ситуация сейчас контролируемая", – заверил Сырский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска, вероятно, добились незначительных успехов в Бахмуте и продолжили наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк. В то же время они ведут оборонительные приготовления на юге Украины, опасаясь контрнаступления ВСУ;

– в Минобороны Украины сообщили, что российские оккупанты увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов в районе Бахмута. К основным направлениям наступления россиян прилагается также Купянский.

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