Оккупанты увеличили количество артударов на Бахмутском направлении - Минобороны

В настоящее время российские оккупанты активно наступают на востоке Украины. В частности, войска РФ увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов в районе Бахмута.

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Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. К основным направлениям наступления россиян добавляется также Купянское.

Как заявила Маляр, эпицентром боевых действий является Бахмут и Марьинка.

Генштаб добавил еще одно направление – Купянское. Рядом с населенным пунктом Синьковка. Действия врага безуспешны.

На Бахмутском направлении увеличилась интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов. Враг просто ровняет здания и постройки города Бахмут с землей.

"Наши защитники совершали сегодня как оборонные действия, так и активные штурмовые. Спасибо нашим мужественным и несокрушимым воинам за сдерживание продвижения врага и его уничтожение", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте ВСУ установили рекорд по уничтожению РЭБ и РЛС армии РФ. Всего за месяц было "демилитаризовано" 34 вражеских комплекса радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций.

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