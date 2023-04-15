В марте украинские военные установили рекорд по уничтожению российских комплексов РЭБ и РЛС – OSINT-сообщество Molfar
Украинские защитники продолжают ежедневно наносить потери армии РФ, уничтожая не только живую силу оккупантов, но и немалое количество их техники. Так, в марте воины Вооруженных сил Украины установили рекорд по уничтожению РЭБ (комплексов радиоэлектронной борьбы) и РЛС (радиолокационных станций) россиян.
Всего в течение прошлого месяца было "демилитаризовано" 34 таких комплекса. Об этом сказано в статье OSINT-сообщества Molfar.
Там считают, что столь большое количество уничтоженных РЭБ и РЛС может свидетельствовать о том, что наши военные таким образом готовятся к большой контрнаступательной операции – крупнейшей с начала полномасштабной войны РФ против нашего государства.
"При анализе информации мы заметили важную тенденцию: самое большее количество РЭБ и РЛС было уничтожено накануне контрнаступательных операций ВСУ на Киевском, Харьковском и Херсонском направлениях", – пишут расследователи.
Всего с февраля 2022 года по апрель 2023 года в Molfar идентифицировали 133 факта уничтожения, повреждения или захвата РЭБ и РЛС российских оккупационных войск. ВСУ уничтожили таких комплексов более чем на 1 миллиард долларов.
Было установлено 37 типов комплексов армии РФ. Из них больше всего было уничтожено, захвачено или повреждено РЭБ/РЛС "Зоопарк" – 11, "Борисоглебск" – 10 и "Житель" – 9.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2". Ккупанты понесли потери на Запорожском направлении.
– Также в сети появилось подтверждение уничтожения российской радиолокационной станции "Небо-СВУ". Это первое подтвержденное уничтожение враждебной РЛС такого типа.
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