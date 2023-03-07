В Запорожской области ВСУ "демилитаризовали" редкий российский комплекс РЭБ "Борисоглебск" вместе с оккупантами. Фото
Российские оккупационные войска продолжают терять в Украине самые редкие образцы своего вооружения. В Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2".
Кадры уничтоженного комплекса опубликовали в понедельник, 6 марта, в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). "Информационное Сопротивление" уточняет, что оккупанты понесли потери на Запорожском направлении.
Вместе с комплексом РЭБ "второй армии мира" были уничтожены также несколько российских захватчиков из состава экипажа.
По врагу результативно отработали бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. На кадрах видно, что оккупанты даже не прятали комплекс радиоэлектронного подавления – он стоял возле посадки, когда по машине прилетел снаряд ВСУ.
Отметим, что российские войска начали применять эти комплексы РЭС еще с начала войны на Донбассе. Одну из таких станций радиоэлектронной борьбы бойцы ВСУ ранее захватили в Харьковской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины Вооруженных сил Украины уничтожили новейший комплекс РЭБ российских оккупантов "Палантин".
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