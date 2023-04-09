ВСУ показали первую уничтоженную в Украине РЛС ''Небо-СВУ'' оккупантов. Видео

Украинские военнослужащие продолжают не только сокращать численность личного состава врага, но и уничтожают различные образцы техники российской оккупационной армии. В сети появилось подтверждение уничтожения российской радиолокационной станции "Небо-СВУ".

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Это первое подтвержденное уничтожение вражеской РЛС такого типа. Об этом сообщает портал "Мілітарний" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пока неизвестно, каким вооружением было уничтожено РЛС "Небо-СВУ". Также бойцы ВСУ пока держат в тайне, на каком из участков фронта российская армия потеряла ценную единицу техники.

В то же время обнародованное видео не вызывает сомнений, что радиолокационная станция была вдребезги разбита прицельным ударом. На видео, которое опубликовали украинские воины, видны остатки антенны РЛС и обгоревшей кабины управления.

Стоит отметить, что с помощью РЛС "Небо-СВУ" российские террористы могли контролировать воздушное пространство на большом расстоянии, определять координаты и сопровождать воздушные цели. Данная станция работает как в составе автоматизированных систем управления противовоздушной обороны, так и автономно.

Радиолокационная станция "Небо-СВУ" давала возможность оккупантам обнаруживать цели, в частности, самолеты на высоте 20 км – до 380 км, а на высоте 500 м – до 65 км.

Напомним, украинские военные в очередной раз нанесли сокрушительный удар по российской технике. Артиллеристы 45-й бригады метко выстрелом уничтожили новейшую российскую НРЛС "Репейник".

Ранее сообщалось, что защитники Украины ликвидировали на фронте редкую технику российских оккупантов. Речь идет о самоходном миномете 2С4 "Тюльпан" советской разработки, калибр которого 240 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие две недели Силы обороны Украины "демилитаризовали" на временно оккупированной части Запорожской области 15 военных баз российских оккупантов. Семь из них взлетело в воздух на территории Мелитополя.

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