Превратили в металлолом: украинские артиллеристы точным выстрелом уничтожили новейшую радиолокационную станцию РФ ''Репейник''. Видео

Украинские военные в очередной раз нанесли сокрушительный удар по российской технике. На этот раз артиллеристы 45-й бригады метко выстрелом уничтожили новейшую российскую НРЛС "Репейник".

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Видеозапись превращения новейшей российской системы в металлолом опубликовали в Telegram-канале Оперативный ВСУ. НРЛС "Репейник" был разработан и передан на вооружение российской армии в 2021 году.

Цена такой навигационной радиолокационной станции составляет около 10 миллионов рублей.

Переносная станция предназначена для обнаружения и сопровождения сверхмалых объектов на расстоянии до 10 км, высоте до 5 км и скорости до 200 км/ч. НРЛС "Репейник" обеспечивает россиянам тактическое автономное применение между населенными пунктами в условиях боевых действий.

Она может как выявлять украинские БПЛА, так и подавлять их направленное излучение. В частности, станция может выловить следующие типы неподвижных целей (зависшие БпЛА):

беспилотные летательные аппараты (БПЛА), включая неподвижные;

любые заданные цели, включая людей и транспортные средства.

Добавим, что засечь такие комплексы очень сложно, однако нашим военным это удалось.

Ранее сообщалось, что бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" обнаружили расположение российских оккупационных войск с помощью аэроразведки. После этого враг получил гранаты прямо в окопы.