Оккупантов ждет только смерть: воины ВСУ показали, как с воздуха уничтожают захватчиков на Бахмутском направлении. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российскую оккупационную армию на Бахмутском направлении. С помощью аэроразведки защитники страны наносят точечные удары по позициям врага.

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В результате враг несет все больше потерь личного состава. Об этом сообщает YouTube-канал "Бутусов Плюс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" обнаружили места расположения российских оккупационных войск с помощью аэроразведки. После этого враг получил гранаты прямо в окоп.

Захватчики пытались спрятаться в лесополосе, однако это им не помогло, и удачная работа аэроразведки привела к уничтожению очередной партии оккупантов.

Примечательно, что российские войска безуспешно продолжают штурмовать Бахмут, но в итоге несут большие потери и получают жесткий отпор украинских военнослужащих.

Напомним, защитники Украины продолжают защищать Бахмут на Донетчине, который российские оккупанты не прекращают штурмовать. Среди тех, кто отбивает атаки врага, есть и бойцы Сил специальных операций.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты бросают своих военных на новые штурмы Бахмута Донецкой области. Враг таким образом пытается уберечься от расстрелов своими.

Как сообщал OBOZREVATEL, за полгода боев за Бахмут на Донетчине России удалось добиться "очень медленного прогресса". При этом потери оккупационной армии в боях за этот населенный пункт зашкаливают.