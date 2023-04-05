Оккупанты под страхом расстрелов бросают своих военных на новые штурмы Бахмута – Минобороны

Российские оккупанты бросают своих военных на новые штурмы Бахмута Донецкой области. Враг таким образом пытается уберечься от расстрелов своими.

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Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские защитники работают в круглосуточном режиме.

"Действительно, эпицентром боевых действий остается Восток. Там продолжаются наступательные действия врага на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском", – заявила Маляр.

Она отметила, что врагу все-таки не удается добиться цели на Лиманском направлении. Такая же безуспешная ситуация и на Авдеевском, и Марьинском направлениях, несмотря на горячие боевые действия врага.

"Наши воины отбивают десятки атак в сутки. Враг не оставляет цели захватить Бахмут. Использует для этого не только узников "Вагнера", но и другие профессиональные подразделения. Они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими", – добавила Маляр.

По ее словам, ситуация полностью контролируемая. Командование постоянно следит за оперативной обстановкой и принимает необходимые решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ накануне отразили более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий оставались Бахмут и Марьинка.

В то же время ВСУ ликвидировали за сутки 550 оккупантов. Так, безвозвратные потери России в войне против Украины составили 176 240 человек.