ВСУ за сутки отбили более 60 атак противника, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки воины ВСУ отбили более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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Также в течение 4 апреля войска РФ нанесли 3 ракетных и 47 авиационных ударов, в частности, применили 17 БПЛА типа Shahed-136, 14 из них были уничтожены нашими защитниками. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 апреля.

Российские оккупанты совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник продолжает использовать тактику террора.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию республики Беларусь, ее военную инфраструктуру. Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Волфино, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Песчаное, Огурцово, Волчанск, Рубленое, Дворичанское и Тополи на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское и Крахмальное в Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и южнее Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Стельмаховка, Торское, Северск, Раздолевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 30 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, включая Васюковку, Миньковку, Орехово-Василовку, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Григоровку, Ивановское, Северное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. В то же время враг обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные способности. Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Новоданиловка, Орехов, Щербаки, Малые Щербаки Запорожской области; Качкаровка, Змиевка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Днепровское Херсонской области, а также город Херсон.

В Мелитополе Запорожской области, российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население путем распространения открыток по их эвакуации в Россию. Враг пугает людей будущим наступлением Вооруженных Сил Украины.

В Великой Кардашинке Херсонской области из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта, почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, людям запрещено покидать свои дома. Ужесточена проверка документов и мобильных телефонов.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит российский высокоточный беспилотный БПЛА типа "Куб".

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия ослабевает, поэтому пытается прикрыть свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута в Донецкой области. Но все старания российских пропагандистов опровергает удачная работа Вооруженных сил Украины.

Напомним, украинские военные продолжают удерживать оборону и уничтожать российских захватчиков в районе Бахмута на Донетчине. В этом им помогают квадрокоптеры. Так, благодаря дрону DJI Mavic 3 за день удалось уничтожить сразу 10 наемников ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что страна-агрессор Россия всю осень и зиму пыталась уничтожить критическую инфраструктуру и энергетические объекты Украины. На это враг потратил почти весь свой стратегический запас ракет. В связи с этим теперь РФ все чаще применяет управляемые авиационные бомбы во время атак на Украину.

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