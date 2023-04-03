РФ пытается прикрыть свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута: Сырский о ситуации на Донбассе. Фото

Государство-террорист Россия ослабевает, поэтому пытается прикрыть свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута в Донецкой области. Но все старания российских пропагандистов опровергает удачная работа Вооруженных сил Украины.

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Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он сообщил, что побывал на Бахмутском направлении и встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости "вагнеровцев" и российских десантников.

"От того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта, в своих окопах на передовой, зависит движение вперед всей нашей армии", – отметил командующий.

"Мы их одолеем. Потому что это наша земля. А Бахмут – это Украина", – убежден Сырский.

Напомним: 2 апреля основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с очередным заявлением о "захвате" ими Бахмута в Донецкой области. По его словам, наемники "юридически" взяли город, а в западных районах сосредоточены украинские силы.

Опубликованный Пригожиным ролик был снят через прибор ночного видения – из-за зеленого фона изображения невозможно разглядеть руины за его спиной и что написано на клочке ткани, которую он называет флагом. Понятно лишь, что настоящий на кадрах только главарь группы "Вагнера".

Со своей стороны спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления оккупантов о "захвате" Бахмута. Он подчеркнул, что сейчас российские войска "очень далеки" от этого и бои ведутся вокруг здания администрации, где, как утверждал Пригожин, якобы был поднят российский флаг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW сообщили, что российские оккупанты накануне отошли от некоторых позиций на Донетчине. Пропагандисты в очередной раз заявили, что войска РФ "достигли незначительных успехов" к северо-западу от Кременной в Луганской области;

– в Офисе президента Украины отреагировали на заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы "юридическом" взятии Бахмута. Там призывали спокойно реагировать на фейки.

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