Оккупанты далеки от захвата Бахмута, вокруг здания горсовета идут бои, – Череватый

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг заявления оккупантов о "захвате" Бахмута в Донецкой области. На данный момент российские войска "очень далеки" от этого, и бои идут вокруг здания администрации, где, как утверждали наемники ЧВК "Вагнер", якобы был поднят российский флаг.

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Об этом Череватый рассказал в комментарии Reuters. Он отметил, что на данный момент неясно, где россияне подняли свою "тряпку" и что они захватили.

"Вокруг здания Бахмутского горсовета идут бои, в юридическом смысле ничего не захватили. Бахмут – украинский, они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого", – сказал Череватый.

Напомним: 2 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с очередным заявлением о "захвате" ими Бахмута на Донетчине, отметив, что наемники "юридически" взяли город, а в западных районах сосредоточены украинские силы.

На кадрах он утверждал, что находится напротив здания городской администрации Бахмута, где "вагнеровцы" якобы уже повесили российский триколор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Офисе президента Украины отреагировали на заявление Пригожина, призвав спокойно реагировать на фейки. Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Бахмут – это Украина;

– в ГПСУ также сообщили, что Силы обороны Украины продолжают сражение с оккупантами в Бахмуте Донецкой области, хотя противник бросает на захват города все усилия, а также показали, как проходил один из боев с захватчиками.

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