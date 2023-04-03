"Крепость Бахмут. Стоим": в ГПСУ показали видео ожесточенных боев за город, на который враг бросает все силы

Силы обороны Украины продолжают сражение с оккупантами в Бахмуте Донецкой области, хотя противник бросает на захват города все усилия. Воины из Государственной пограничной службы нашей страны показали, как проходил один из боев с захватчиками.

Видео дня

Ролик был опубликован на Telegram-канале ГПСУ в понедельник, 3 апреля. На видео снято, как украинские защитники продолжали вести оборону, укрываясь в помещении (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Герои продолжали наносить удары по российским оккупационным войскам, используя отверстия в стене здания.

"Крепость Бахмут. Стоим!" – написали в Государственной пограничной службе Украины.

Напомним, что вечером 2 апреля владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин снова заявил, что его силы "захватили" Бахмут. Он утверждает, что наемники "юридически" взяли город, а украинские воины якобы сосредоточены в западных районах населенного пункта.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министерство обороны Украины ранее заявило, что страна-агрессор ищет новые пути для штурмов Бахмута. После девяти месяцев ожесточенных боев оккупанты пытаются высадить там элитных десантников.

– Глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли сообщал, что на Бахмутском направлении воюет около 6 тыс. наемников "Вагнера" и еще около 30 тыс. мобилизованных, которых завербовали в ЧВК в российских тюрьмах.

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