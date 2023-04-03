Одним ''Мавиком'' уничтожили 10 ''вагнеровцев'': аэроразведчики показали уникальное видео работы под Бахмутом

Украинские военные продолжают удерживать оборону и уничтожать российских захватчиков в районе Бахмута на Донетчине. В этом им помогают квадрокоптеры. Так, благодаря дрону DJI Mavic 3 за день удалось уничтожить сразу 10 наемников ЧВК "Вагнер".

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Мастерски ликвидировали оккупантов бойцы группы Code 9.2. 3-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Кадры их работы показали аэроразведчики (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На ролике видно, как с помощью "Мавика" на окопы, в которых прятались "вагнеровцы", несколько раз сбросили взрывчатку. В результате была полностью уничтожена передовая группа противника.

Военные говорят, что сразу после атаки большинство оккупантов еще были живы, хотя наемники и получили ранения. Однако их никто не спасал, поэтому ночью в тех же окопах все они умерли.

"Никто не эвакуировал никого, лезли друг по другу как свиньи", – говорит наш воин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с очередным заявлением о "захвате" ими Бахмута. По его словам, наемники "юридически" взяли город, а в западных районах сосредоточены украинские силы.

– Однако и у Зеленского, и военное командование Украины опровергли эти фейки.

– Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что российские войска "очень далеки" от захвата города, и бои идут вокруг здания администрации, где, как утверждали наемники ЧВК "Вагнер", якобы был поднят российский флаг.

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