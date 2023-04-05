''Прогресс'' России в Бахмуте можно измерить метрами, — западные чиновники

За полгода боев за Бахмут на Донетчине России удалось добиться "очень медленного прогресса". При этом потери оккупационной армии в боях за этот населенный пункт зашкаливают.

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В последние же недели продвижение российских оккупантов в Бахмуте и вовсе можно измерять в метрах. Об этом заявили официальные лица США, которых цитирует CNN.

В ходе брифинга 5 апреля неназванные американские чиновники заявили, что российские войска за 6 месяцев боев под Бахмутом смогли добиться "очень медленного прогресса", несмотря на то, что на захват города были брошены большие силы. При этом армия государства-агрессора понесла в Бахмуте сокрушительные потери.

Официальные лица США заявили, что продвижение РФ в Бахмуте в течение последних недель и вовсе можно "измерять в метрах".

Также они назвали недавнее заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об очередном "захвате" Бахмута "довольно отчаянной попыткой".

"Во всяком случае, это было больше для внутреннего потребления в России. В настоящее время мы считаем, что они все еще не полностью контролируют Бахмут, поэтому украинцы все еще могут противостоять силам России и Вагнера", – отметили официальные лица США.

По словам американских чиновников, украинцы "справляются со своими потерями намного лучше, чем россияне в данный момент".

"Мы видели, что они (Силы обороны Украины. – Ред.) могут перемещать подразделения в Бахмут и обратно. Люди отдыхают и восстанавливаются", — заявили неназванные высокопоставленные чиновники.

Они также добавили, что Украина получает восстановление и дополнительные силы, а также новую технику, поставляемую западными партнерами.

Сейчас, пишет издание, интенсивность боев в Бахмуте несколько снизилась, как из-за плохой погоды, так и из-за истощения обеих сторон и ожидания начала украинского контрнаступления. При этом американские чиновники сомневаются, что Бахмут станет частью этого контрнаступления: город снесен практически до основания.

"Не осталось ни города, ни поселка. Это не будет похоже на то, что могло быть год назад. Бахмут полностью разрушен как город, непригодный для жизни по любым нормальным меркам", — цитирует заявление чиновников CNN.

Напомним, ранее в Пентагоне высказались о стратегии ВСУ по Бахмуту. Загнав наемников ЧВК "Вагнер" в мясорубку, украинские воины истощают силы врага в преддверии грядущего контрнаступления.

К нему, убеждены в Минобороны США, уже сейчас украинцы по большей мере готовы.