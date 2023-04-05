Силы ЧВК ''Вагнер'' в ''мясорубке'': в Пентагоне высказались о стратегии ВСУ по Бахмуту и заговорили о новой фазе войны

В Пентагоне заявили, что понимают стратегию Вооруженных сил Украины, связанную с обороной Бахмута в Донецкой области. Этот город-крепость превратился в настоящую мясорубку, перемалывающую наемников ЧВК "Вагнер" и сдерживающую на позициях силы российской армии.

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В минобороны США также отметили, что у Украины есть все возможности для перехода в контрнаступление. Об этом в ходе брифинга заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что Пентагон находится в тесном контакте с военным руководством Украины. Для американского оборонного ведомства вполне понятно, какую стратегию выбрала Украина, обороняя Бахмут.

"Как вы знаете, мы находимся в тесном контакте с командованием Вооруженных сил Украины и украинским политическим руководством. И, знаете, мы понимаем стратегию, которой они решили придерживаться. Мы совершенно точно наблюдаем сокрушительные потери живой силы, которые переживает Россия, когда силы Вагнера , по сути, брошены... брошены в мясорубку, а российские силы зафиксированы на позициях из-за надежной украинской обороны", – подчеркнул представитель Пентагона.

В Минобороны США убеждены: наконец Силы обороны Украины перейдут в контрнаступление, и оборона Бахмута является частью подготовки к нему. Все возможности начать контрнаступление у ВСУ, заявил представитель Пентагона, сейчас уже есть.

"И поэтому, безусловно, мы понимаем стратегию Украины, и мы уверены, что у них действительно есть оборудование, в котором они нуждаются, и что, поскольку мы помогаем им выставить эти недавно обученные силы, у них действительно есть возможности, чтобы перейти к любой следующей фазе", – отметил представитель оборонного ведомства США.

Напомним, накануне, 4 апреля, Пентагон объявил о передаче нового пакета военной помощи Украине на $2,6 млрд. В него войдет множество боеприпасов, а также техника, средства ПВО и крайне необходимое Украине вооружение.

Также сообщалось, что в Генштабе утром 5 апреля рассказали, что ВСУ за сутки отразили более 60 атак противника, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.