Войска РФ продвинулись в Бахмуте и активно готовятся к обороне на юге: анализ боевых действий от ISW

Российские войска, вероятно, добились дальнейших незначительных успехов в Бахмуте и продолжили наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк. Вместе с тем они ведут оборонительные приготовления на юге Украины, опасаясь контрнаступления ВСУ.

Со своей стороны основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин просит у российского минобороны больше снарядов для своих сил, чтобы "продвигаться в Бахмуте на 100-200 м в день" и нести меньшие потери. Анализ боевых действий провели аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), публикуя его в своде от 17 апреля.

"Успехи" оккупантов вокруг Бахмута

Эксперты ссылаются на кадры с геолокацией, отмечая, якобы силы ЧВК "Вагнер" продвинулись к северу от трассы Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут вдоль главной железной дороги в городе-крепости. Однако украинские защитники отбили оккупантов, нанеся им потери. В частности, бойцы группы "Сигнум" 93-й бригады Холодный яр обстреляли российскую пехоту в Бахмуте с использованием теплового беспилотника.

Российское минобороны заявило, что штурмовые отряды, вероятно, относящиеся к "вагнервцам", захватили два неустановленных квартала на северо-западе и в центре Бахмута. А блогеры-пропагандисты писали, мол, силы "Вагнера" продвинулись в северном Бахмуте, пытаются закрепиться между ним и Хромовым (2 км к западу) и ведут бои за контроль над железной дорогой в центре города. По их словам, при этом обычные российские силы вели позиционные бои к северу от Бахмута. Еще один пропагандист утверждал, что ЧВК проводила наземные атаки в северной, западной и южной части Бахмуте.

По данным украинского Генштаба, оккупанты нанесли наземные удары в Бахмуте, к северо-западу от него в районе Хромово, к юго-западу в районе Ивановского (3 км к юго-западу) и Предтечино (12 км к юго-западу).

Другие блогеры из РФ утверждали, что российские воздушно-десантные войска (ВДВ) и личный состав 2-го армейского корпуса "ЛНР" сформировали "непрерывную линию обороны" вдоль северного фланга группы "Вагнера на рубеже Зализнянское – Сакко и Ванцетти – Николаевка – Яковловка – Берестово, а 106-я дивизия ВДВ ВС РФ действует на этом рубеже возле Соледара.

Пригожин требует больше снарядов для "вагнеровцев"

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался оправдать медленное продвижение "вагнеровцев" в пределах Бахмута 17 апреля, вероятно, в попытке оказать давление на минобороны России, чтобы оно обеспечивало их постоянными и адекватными поставками артиллерийских снарядов.

Пригожин утверждал, что силам "Вагнера" требуется не менее 6000 снарядов в течение неустановленного периода времени, чтобы продвигаться более чем на 100-200 метров в день и нести меньше потерь.

Ранее он неоднократно критиковал МО за то, что оно не предоставило "вагнеровцам" достаточно артиллерийских снарядов, и призвал информационное пространство оказать давление на ведомство.

Оккупанты обороняются на юге

Отмечается, что российские войска продолжают подготовку к обороне на юге Украины. Украинские военные источники заявили, что оккупанты строят укрепления и оборонительные рубежи в Херсонской и Запорожской областях.

Со своей стороны блогеры-пропагандисты из РФ предупредили, что украинские Силы обороны готовятся к контрнаступлению на Херсонском и Запорожском направлениях, а один российский источник отметил, что ВС РФ "беспокойны" и перегруппировываются, опасаясь украинских атак.

​​Южное оперативное командование Украины отметило, что российские силы добавили еще один надводный ракетоносец в группировку кораблей в Черном море и ныне там находится в общем 16 ракет "Калибр". Оккупанты также продолжали обстреливать южную линию фронта.

