Гуменюк о ВСУ на левом берегу Днепра: очень сложная работа продолжается, условия операции требуют тишины

В Оперативном командовании "Юг" прокомментировали заявление аналитиков Института изучения войны по поводу того, что украинские военные якобы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Там отметили, что идет сложная работа, которая больше всего нуждается в информационной тишине: это сохранит жизни украинских воинов.

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Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она призвала украинцев "набраться терпения".

Комментируя распространенную американским Институтом изучения войны информацию о якобы присутствии украинских сил на оккупированном левобережье Херсонской области, Гуменюк призвала "набраться терпения" и сохранять информационную тишину.

"Я хочу, чтобы все понимали, что очень сложная работа продолжается, когда действительно нужно пересечь такое препятствие как Днепр, например. Когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не будет достаточно безопасно для наших военных. Поэтому здесь нужно набраться терпения и даже лучшим студентам Института изучения войны", – заявила она.

Гуменюк не подтвердила, но и не опровергла выводы аналитиков. В то же время она обратила внимание на то, что оккупанты на левом берегу Днепра используют местных жителей на новых рубежах обороны как "живой щит". При этом российское командование оттягивает самые боеспособные и наиболее подготовленные силы ВС РФ подальше от столкновения.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсона. Украинские воины заняли позиции на 22 апреля, но непонятно, в каком масштабе и с какими намерениями.

Такие заявления аналитики сделали, проанализировав значительное количество фотографий с геолокацией и текстовых отчетов, обнародованных российскими военными блогерами.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты с левого берега Херсонщины охотятся дронами на мирное население. Они намеренно сбрасывают боеприпасы на гражданских на деоккупированной части области.

К тому же, захватчики откровенно кичатся мародерством. Так, назначенный РФ гауляйтер оккупированной части региона Владимир Сальдо отчитался об "изъятии на нужды армии" десятков лодок у местных рыбаков. Их, заявил предатель, владельцам возможно когда-нибудь вернут. При этом предыдущие подобные обещания оказались ложью.