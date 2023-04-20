Оккупанты с левого берега Херсонщины охотятся дронами на мирное население и хвастаются мародерством

Российские оккупанты, находящиеся на левобережье Херсонщины, охотятся на мирное население на деоккупированных территориях с помощью дронов. Накануне, 19 апреля, от сброшенных с вражеских БПЛА боеприпасов на правобережье пострадали трое гражданских.

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Тем временем украинцев на оккупированной части Херсонской области оккупанты продолжают грабить, захватчики похвастались о краже десятков лодок "на нужды армии". Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг" и Центре национального сопротивления.

Как рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, захватчики с левого берега Херсонщины устраивают "охоту" на гражданских на правобережье с помощью БПЛА.

"Они не имеют стабильных успехов благодаря артиллерии, они пытаются использовать дроны и продолжать террор мирного населения", – отметила она в эфире "Мы-Украина".

Гуменюк также подчеркнула, что 19 апреля от атак вражеских дронов, сбрасывающих боеприпасы на гражданских, пострадали трое мирных жителей.

В то же время, на оккупированной Россией части Херсонщины захватчики продолжают грабить украинцев. Так, гауляйтер оккупированных районов региона Владимир Сальдо похвастался воровством моторных лодок в Геническе, совершавшихся под предлогом обеспечения "потребностей армии".

Предатель заявил, что более 30 принадлежащих гражданским лодкам захватчики "изъяли", по его словам, оккупационная "власть" имеет право привлекать технические средства населения для нужд армии.

Также гауляйтер заверил, что владельцам украденное когда-нибудь вернут.

"Но Сальдо соврал, ведь он не является властью в регионе и Женевская конвенция запрещает отбирать имущество у населения оккупированных территорий на нужды вражеской армии. Фактически, оккупанты просто официально подтвердили малую часть своего мародерства в регионе", – отметили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС также напомнили, что подобную "экспроприацию" захватчики уже проводили в январе этого года, тогда плавучие средства у людей также забирали под предлогом "нужд армии", устроив рейд по домам вдоль береговой линии во временно оккупированной Новой Каховке.

"Оккупанты провели рейд по домам вдоль береговой линии в Новой Каховке. Транспортные средства забирали даже без ведома хозяев, ведь тех выселили раньше. Конечно, назад никто лодки не возвращал", – добавили в ЦНС.

Напомним, ранее в ОК "Юг" заявили, что оккупанты на Херсонщине готовятся к "жесту доброй воли". Захватчики, в частности, готовят гражданскую одежду для маскировки и даже успели упаковать намародеренное в украинских домах имущество.